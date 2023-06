Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au decedat, iar alte doua au fost grav ranite in urma unui accident produs astazi in județul Sibiu, in care au fost implicate doua mașini, informeaza un comunicat al Poliției Județene Sibiu. Potrivit sursei citate, coliziunea dintre cele doua vehicule a avut loc din cauza neacordarii de…

- La data de 24 aprilie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria Iasi, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de "fals material in inscrisuri oficiale" si "inselaciune". Din cercetarile efectuate…

- Duminica, 23 aprilie, in jurul orei 03:00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul ca in incinta unui local din comuna Viișoara, ar fi izbucnit un conflict intre mai multe persoane. La fața locului, polițiștii au constatat ca, pe fondul unor neințelegeri…

- Politistii argeseni specializati in investigarea criminalitatii economice au retinut doi barbati si o femeie suspectati ca au inscenat doua accidente rutiere in urma carora autovehiculele au avut pagube materiale insemnate, in ambele cazuri fiind incheiate formulare amiabile si nefiind declarate victime,…

- Patru persoane cu varste intre 18 si 32 de ani au fost retinute de politistii din judetul Brasov, dupa ce trei dintre ele ar fi abordat pe strada, in localitatea Cata, doi tineri, pe care i-au agresat, inclusiv la locuinta celei de-a patra, scrie news.ro.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Patru persoane care ar fi intrat peste un barbat intr-o locuinta din Bucuresti, l-au batut si au sustras 400 de lei, au fost retinute de catre politisti. Fapta a avut loc in noaptea de 4 martie. Trei dintre batbati au participat efectiv la agresiune, iar cel de-al patrulea, impreuna cu o femeie, ar…

- Trei persoane acuzate de distribuirea de droguri in județul Cluj, inclusiv in zona Turzii, au fost arestate preventiv in urma unei acțiuni a celor de la DIICOT, care l-au prins in flagrant pe unul dintre cei trei banuiți, iar ulterior au efectuat 8 percheziții domiciliare, in urma carora au ridicat…

- Procurorii au destructurat o rețea de comercializare de droguri, estimate pe piața neagra la circa 700.000 lei, anunța Procuratura Generala. Mai exact, oamenii legii au ridicat de la grupul infracțional care activa din 2022 circa 1,5 kg de marijuana și PVP (cristale albe, denumite „sare”, care pot provoca…