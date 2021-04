Stiri pe aceeasi tema

- NEWS ALERT Tragedie la spitalul Victor Babes: Defectiune la TIR-ul de Terapie Intensiva – TREI PACIENȚI MORȚI O defectiune la instalatia de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensiva de la Spitalul Victor Babes din București a dus la decesul a trei pacienti. Surse: A existat o suprapresiune de oxigen, iar…

- Trei pacienti cu COVID-19 si-au pierdut viata la Unitatea mobila de Terapie intensiva de la Spitalul “Victor Babes”, din primele informatii rezultand ca s-a produs o defectiune la instalatia de oxigen, a informat, luni, Ministerul Sanatatii, transmite AGERPRES . “Ministerul Sanatatii a fost informat,…

- Romania mai are, in prezent, sase paturi libere la Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatații a ieșit la o declarație de presa, fara jurnaliști in sala, in care a aratat ca transformarea Spitalului Foișor in spital…

- Secția de Arși pe care Primaria Sectorului 4 a amenajat-o la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar-Arseni” a primit, ieri, aprobarea Ministerului Sanatații. Ca urmare a aprobarii, secția a fost inclusa in rețeaua naționala destinata tratamentului pacienților cu arsuri grave. Special reconfigurata…

- Aprobarea vine ca urmare a solicitarii unitatii sanitare de modificare a structurii, in sensul infiintarii acestei unitati pentru mari arsi, informeaza Ministerul Sanatatii. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a aprobat astazi, 22 martie a.c., infiintarea Unitatii Functionale pentru Arsi din cadrul…

- Mai multe inscripții precum “Be gay”, “Do crime” au fost desenate, ieri, cu vopsea roz pe pereții și pe icoanele exterioare ale bisericii de lemn din Parcul Titan din Capitala. „In aceasta dimineața, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 12 Poliție a fost sesizata de catre un…

- Un incendiu a avut loc, luni seara, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova. Focul s-a manifestat pe o suprafața de 20mp, dar a fost in cele din urma lichidat. Trei cadre medicale au fost ranite in urma incendiului. „Ministerul Sanatații informeaza urmatoarele cu privire la incendiul care…

- Contabilul unui cult bisericesc este vizat intr-un dosar de delapidare, fiind suspect ca ar fi luat din casieria instituției suma de 800.000 de lei. La locuința acestuia au loc percheziții miercuri dimineața. „Astazi, 13.01.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…