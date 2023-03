Stiri pe aceeasi tema

- Berbec(21 martie - 20 aprilie)Saptamana aceasta vei avea mai mult timp pentru persoana iubita. Daca ești casatorit/a, te vei bucura de o atmosfera fara tensiuni in familie. Daca ești singur/a, sa iți gasești un partener potrivit poate fi o sarcina destul de dificila. Cu toate acestea, spre sfarșitul…

- Studiile arata ca implicarea in activitați creative ne poate susține și imbunatați sanatatea mintala. Potrivit Medical News Today, scrisul, dansul sau cantatul pot ajuta atat la o stare buna și o minte ascuțita, cat și la depașirea traumelor, gestionarea

- Creativitatea face mai mult decat sa ne ofere o stare de spirit placuta. Multe studii arata ca implicarea in activitați creative ne poate susține și imbunatați sanatatea mintala. Exista numeroase lucruri pe care le putem explora pentru a menține creierul viu.

- Inceputul unei noi luni reprezinta o oportunitate perfecta de a te conecta cu latura spirituala și de a practica anumite ritualuri menite sa atraga norocul și banii in viața ta. De data aceasta, internauții iți dezvaluie care este ritualul abundenței. Ce trebuie sa faci pentru a avea parte doar de prosperitate.…

- Pentru cateva saptamani, devine atracția casei, insa finalul sarbatorilor de iarna aduce momentul in care trebuie sa ne luam adio de la el. Afla ce sa faci in timp ce despodobești bradul. Acest mic ritual te va ajuta sa atragi norocul in viața ta in urmatoarele 12 luni. Ritualul inedit pe care ar trebui…

- Pe 5 ianuarie, ortodocsii se pregatesc pentru sarbatoarea Bobotezei cand au loc slujbe speciale de sfintire a apelor. Ajunul Bobotezei este prima zi de post din Noul An, dupa 11 zile in care s-au consumat preparate pe baza de carne.

- In noaptea dintre Ani, romanii trebuie sa țina seama de anumite reguli pentru a atrage fericirea, bunastarea și norocul pentru anul urmator. Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii respecta cateva superstiții, pentru ca anul care urmeaza sa fie mai bun, mai prosper si mai bogat. Iata ce trebuie sa…

- Masa festiva in noaptea de Anul Nou este una speciala, datorita preparatelor culinare pe care trebuie sa le consumam. Se știe ca romanii cred foarte mult in superstiții, fie ele și alimentare. Iata ce se mananca de Revelion, pentru a va merge bine anul viitor. De asemenea, iți propunem cateva rețete…