- Elevii romani au obținut doua medalii de aur, patru de argint, una de bronz și o mențiune speciala in cadrul Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori (EJOI 2022), dupa cum anunța Societatea pentru Excelența și Performanța in Informatica (SEPI), care pregatește olimpicii romani pentru competiții…

- Romania a incheiat Campionatul Mondial de Natație pentru juniori de la Lima (Peru) cu opt medalii: patru de aur, doua de argint și doua de bronz, terminand competiția pe locul patru in clasamentul pe medalii.​

- Bilant excelent pentru sportivii romani, care au cucerit nu mai putin de 13 medalii - sase de aur, patru de argint si trei de bronz - la Campionatele Mondiale de lupte pe plaja Under-20, gazduite de plaja Modern din Constanta. La masculin, constanteanul Daniel Sandu si-a adjudecat aurul mondial al categoriei…

- Romania a incheiat pe primul loc la numarul de medalii renumitul concurs de nivel mondial de la Stuttgart, Germania – German Open Championship! Palmaresul Romaniei arata deosebit, așa cum nu a mai fost niciodata in istoria dansului: 10 medalii de aur 8 medalii de argint 7 medalii de bronz Dintre acestea…

- Tinerii halterofili romani au cucerit inca trei medalii - una de aur si doua de bronz - la Campionatele Europene de juniori U15 si U17 de la Raszyn (Polonia), informeaza Federatia Romana de Haltere. Narcis Papolti a castigat aurul la stilul smuls in cadrul cat. 49 kg (Under-15), cu 80 kg, desi a ratat…

- Romania a participat cu zece echipaje in lotul de tineret, compuse din 43 de sportivi, si 11 echipaje in lotul de Juniori, compuse din 42 de sportivi. Campionatele Mondiale de tineret si junior, care au avut loc la varese, in Italia, i au adus Romaniei sapte medalii, trei una de aur, una de argint si…

- George Cozma, medalii de aur și argint la Campionatul Național de Juniori U16. Performanțele tanarului atlet din Aiud George Cozma, tanarul atlet de la ACS Atletich Aiud, a caștigat doua medalii de aur și argint la Campionatul Național de Juniori U16, desfașurat intre 9-1o iulie la București, pe stadionul…

- Delegatia Romaniei, cu noua medalii, dintre care cinci de aur si patru de argint, a incheiat pe locul trei in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de inot de la Otopeni, dupa ce in ultima zi a obtinut un aur prin David Popovici (100 m liber) si un argint prin Vlad Stancu (400 m liber). In…