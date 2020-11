Stiri pe aceeasi tema

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a avut, in ultimele zile, castig de cauza in trei litigii impotriva City Insurance SA, Onix Asigurari SA si Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA”, arata autoritatea intr-un comunicat. Astfel, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondata cererea formulata…

- Romanii au facut peste 8.100 de reclamatii impotriva companiilor de asigurari auto, in trimestrul II al acestui an, arata datele publicate joi de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF). Cele mai reclamate companii sunt Euroins si City Insurance.

- "Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a inregistrat, in trimestrul II al anului 2020, un numar de 10.033 petitii si informari de neconformitate, in scadere cu 15,13% fata de numarul total inregistrat in trimestrul I al anului 2020. Pentru o evidentiere corecta si pentru o comparatie cu perioada…