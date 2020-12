Stiri pe aceeasi tema

- Asemenea fostului presedinte american Barack Obama, si predecesorii sai la Casa Alba George W. Bush si Bill Clinton s-au declarat dispusi sa se vaccineze public impotriva COVID-19, pentru a-si incuraja concetatenii sa se vaccineze la randul lor, relateaza joi AFP si Reuters.

- Fostii presedinti americani Barack Obama, George W. Bush si Bill Clinton se declara pregatiti sa se vaccineze in mod public impotriva covid-19, cu scopul de a-siincuraja concetatenii sa se vaccineze, relateaza AFP, potrivit news.ro Barack Obama, in varsta de 59 de ani, a subliniat ca are ”intru…

- Asemenea fostului presedinte american Barack Obama, si predecesorii sai la Casa Alba George W. Bush si Bill Clinton s-au declarat dispusi sa se vaccineze public impotriva COVID-19, pentru a-si incuraja concetatenii sa se vaccineze la randul lor, relateaza joi AFP si Reuters. "Daca Anthony Fauci (principalul…

- Trei fosti presedinti ai Statelor Unite si-au anuntat disponibilitatea de a se vaccina in fata camerelor de filmat impotriva anti-COVID-19, initiativa fiind menita incurajarii oamenilor sa se imunizeze in fata bolii provocate de noul coronavirus.

- Fostii președinți Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton se ofera voluntari pentru a-și face vaccinul anti-Covid-19, pentru a promova increderea publicului in siguranța vaccinului, odata ce acestea vor fi autorizate. Cei trei președinți vor fi filmați in timp ce fac acest lucru. Cei trei foști…

- Foștii președinți ai SUA Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton se ofera voluntari pentru a-și face vaccinurile anti-COVID-19, atunci cand va fi autorizat unul, in timp ce sunt filmați, pentru a arata lumii ca au incredere in siguranța vaccinului, scrie CNN.Cei trei foști președinți spera ca o…

- Un medic renumit din Statele Unite ale Americii a declarat ca aproape o treime dintre americani ar putea fi infectați cu coronavirus pana la sfarșitul anului 2021. Conform lui Scott Gottlieb, fost comisar al Administrației pentru Medicamente și Alimente (FDA) din SUA, nivelul semnificativ al infectarilor…

- Donald Trump și Joe Biden, candidații la alegerile prezidențiale din SUA au participat, vineri dimineața, la ultima dezbatere directa dinainte de scrutinul din 3 noiembrie. Gestionarea pandemiei de coronavirus si corupția au fost printre cele mai dezbatute subiecte. Tonul adoptat de cei doi candidați…