Trei diferențe importante între Bitcoin și Dogecoin Dogecoin, o criptomoneda inspirata de un meme , a atins un nivel record miercuri. Prețul sau a crescut cu peste 12.000% in acest an iar nume mari, precum Elon Musk, ridica moneda digitala in slavi. Astfel, dogecoinul a devenit una dintre cele mai mari criptomonede, alaturi de bitcoin, care in sine a atins un record nou de peste 63.000 de dolari luna trecuta. Dar intre cele doua criptomonede exista diferențe majore. Iata trei distincții importante intre dogecoin și bitcoin, potrivit experților, citați de CNBC: Bitcoin are „o deficiența incorporata” „Exista multe diferențe intre dogecoin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a facut valuri la începutul lunii februarie a acestui an când a dezvaluit ca a cumparat bitcoini în valoare de 1,5 miliarde de dolari însa deja a reușit sa obțina un profit substanțial de pe urma investiției, relateaza Business Insider.Producatorul de vehicule electrice…

- Poate ca unii dintre voi vor spune ca PlayStation 5 a avut parte de o lansare ratata sau ca organizarea și managementul din spatele acesteia a fost un eșec datorita stocurilor extrem de reduse și a „bișnițarilor”. Aparent, situația este ușor diferita in SUA, acolo unde consola produsa de Sony a doborat…

- O opera integral digitala a artistului american Beeple a fost vanduta joi cu 69,3 milioane de dolari de casa de licitatii Christie's, un record care sta marturie pentru revolutia in curs pe aceasta piata mult timp confidentiala, relateaza AFP. "Everydays: the First 5,000 Days", un…

- Primaria Blaj a lansat o noua licitație pentru extinderea și reabilitarea unei creșe din municipiu. Este a treia oara cand administrația incearca sa gaseasca un constructor. Proiectul are o valoare de peste 1,9 milioane de lei, fara TVA. Primaria Blaj a lansat joi, 4 martie, in Sistemul Electronic de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca din data de 15 martie va incepe vaccinarea generala in Romania. Anunțul a fost facut miercuri. Pana la sfarșitul lui septembrie, ținta este ca aproape 10,5 milioane de romani sa fie vaccinați. ”Un moment la care pe 27 decembrie ne uitam și ne doream sa vina cat mai…

- Politia olandeza a confiscat in portul Rotterdam 1,5 tone de heroina, cea mai importanta captura realizata in Olanda, si a arestat cinci barbati in cadrul unei stranse colaborari cu politia britanica, au anuntat marti procurorii, potrivit AFP.

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru joi, 11 februarie, un dolar american echivaleaza cu 17,53 lei, un euro – cu 21,25 lei, o hrivna ucraineana – cu 63,13 bani, un leu romanesc – cu 4,36 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,75 bani. © Screenshot…

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru joi, 11 februarie, un dolar american echivaleaza cu 17,53 lei, un euro – cu 21,25 lei, o hrivna ucraineana – cu 63,13 bani, un leu romanesc – cu 4,36 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 23,75 bani. © Screenshot…