Stiri pe aceeasi tema

- Trei astronauți chinezi au aterizat duminica (4 decembrie) pe Pamant la bordul capsulei de a navei Shenzhou-14, a anunțat televiziunea de stat CCTV, punand capat unei misiuni de șase luni pe stația spațiala chineza. Cei trei astronauți, comandantul Chen Dong și coechipierii Liu Yang și Cai Xuzhe, care…

- Trei astronauti chinezi au revenit pe Pamant, duminica, dupa sase luni petrecute la bordul statiei spatiale Tiangong, a anuntat Agentia Spatiala Chineza, care califica misiunea celor trei drept “un succes total”, relateaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sonda spatiala a acestei misiuni, Shenzhou-15, care ii transporta pe veteranul Fei Junlong, precum si pe astronautii Deng Qingming si Zhang Lu, aflati la primul zbor spatial, s-a andocat cu succes la statie miercuri dimineata, a declarat CMSA.

- Astronauti chinezi au sosit miercuri la statia spatiala Tiangong, unde au efectuat primul transfer de echipaj pe orbita al Chinei, a anuntat agentia de presa chineza Xinhua, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- China a trimis pe orbita Pamantului ultimul modul al statiei sale spatiale Tiangong, care ii va permite acesteia sa devina pe deplin operationala, potrivit unor imagini transmise de postul public de televiziune chinez CCTV, informeaza AFP.

- China a lansat, luni, ultimul modul al statiei sale spatiale Tiangong in constructie, potrivit imaginilor in direct difuzate de televiziunea publica CCTV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Patru astronauti au revenit vineri pe Terra de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), aterizand in largul coastei atlantice a Floridei la bordul unei capsule Crew Dragon, fabricata de SpaceX, la 6 luni dupa ce si-au inceput misiunea in spatiu de asemenea printr-o lansare desfasurata de aceeasi com

- Cei trei taikonauți de pe nava spațiala Shenzhou-14, cu dorul de țara ascuns in suflet, au sarbatorit Ziua Naționala a Chinei in stația spațiala chineza Tiangong. Ei au trimis imagini cu urari frumoase pentru patria lor. Articol realizat de Radio China International și CCTV Articolul Taikonauții chinezi…