- Pompierii au intervenit in localitatea Fardea și au evacuat mai multe persoane din gospodariile cuprinse de viitura formata in urma averselor torențiale și a scurgerilor de pe versanți. Conform ISU Timiș, au fost grav afectate 13 gospodarii. Pompierii au intervenit cu trei motopompe de mare…

- Mai multe strazi din municipiul Lugoj au fost inundate in urma precipitatiilor abundente din ultimele ore, pompierii militari din municipiu fiind solicitati sa intervina, marti, pentru evacuarea apei din curtile si subsolurile afectate. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea,…

- Pompierii au fost solicitați in aceasta dimineața, la ora 5, sa intervenim pentru lichidarea unui incendiu in satul Alioș, din comuna Mașloc. A luat foc anexele unei case. Cauza probabila a incendiului – fumatul. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere. Zece salvatori au fost pe baricade…