- Maria Louizou este artista care, prin instalația sculpturala „Șase respirații pe minut”, ce urmeaza a fi vernisata vineri, 20 octombrie, ora 19,00, la parterul Cazarmei U, propune vizitatorilor o descifrare inedita a sculpturii, prin raportul fragil creionat intre monumentalitatea obiectului de sculptura…

- Asociația De Basm, laureata cu premiul pentru cel mai bun proiect de promovare a culturii scrise din Romania pe anul 2022 la Gala Premiilor AFCN, și teatrul pentru copii și tineret Merlin au inițiat un proiect de lecturi pentru copii și ateliere de lectura, intitulat „LittleLIT pe scena – Poveștile…

- Ministerul de Finanțe a propus un proiect de lege care prevede obligativitatea asigurarii RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice cu o viteza maxima mai mare de 25 km/h, atat pentru persoane fizice, cat și pentru firme Prin acest proiect de lege, termenul „vehicul” va fi redefinit ca:a) orice…

- Avand o indelungata experiența in domeniul construcțiilor rezidențiale, dezvoltatorul RPC Group a gandit un nou proiect imobiliar mixt de case, apartamente și spații comerciale, proiect care se transforma in realitate: RPC Village. Localizat in Timișoara, in zona Mehala, cartierul rezidențial integreaza…

- Expoziția „Curaj, implinirea nu te va distruge”, care reunește 12 artiști și designeri romani care doresc sa prezinte atat obiecte funcționale cat și sculpturale, va fi vernisata sambata, 30 septembrie, la ora 19:00, la Cazarma U. Lucrarile sunt semnate de Radu Abraham, Ana Adam, Ana Botezatu, Arboritm…

- Circa 450 de copiii și elevii din comuna Ghimeș-Faget, dar și invitații lor din comuna Lunca de Sus (Harghita), s-au bucurat, la sfarșitul saptamanii trecute, de o zi intreaga petrecuta intr-un veritabil orașel al copiilor amenajat cu sprijinul unui partener din Timișoara. Manifestarile au fost organizate…

- Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Covasna a fost dotat, marti, cu trei noi ambulante de tip A2, achizitionate printr-un proiect finantat din fonduri europene si implementat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „Am predat astazi colegilor din cadrul Serviciului Judetean de…

- Cramele Recaș, care ocupa un loc fruntaș pe piața vinurilor din Romania, fiind, totodata, un important exportator de vinuri imbuteliate de o gama diversa in țari din intreaga lume, sunt și un important partener al proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, dorind sa contribuie la susținerea…