Trecerea la vehiculele electrice va fi mult mai dificilă decât pare astăzi Interzicerea mașinilor noi cu motoare cu ardere interna alimentate cu combustibili fosili din 2035 este un plan ambițios astazi. Inmatricularile de mașini electrice noi sunt in creștere, piețele estice ramanand in urma celor occidentale. Chiar și avand in vedere un decalaj de 10 ani fața de obiectivele ambițioase ale oficialilor UE, expertul in automobile de […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

