Stiri pe aceeasi tema

- Europa a depașit vineri pragul de 1 milion de decese legate de coronavirus, în condițiile în care eforturile de vaccinare din țarile europene nu fac fața noilor tulpini de COVID care au provocat un al treilea val de infecții și care au declanșat un nou rând de restricții severe în…

- Premierul țarii Florin Cițu a anunțat ca s-a intalnit cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori și Transparența, Vera Jourova, pentru a discuta in detaliu despre Mecanismul privind Statul de Drept și Raportul pentru Romania. „Guvernul Romaniei susține acest mecanism de evaluare unitara a statului…

- Comisia Europeana susține eliminarea MCV la finalul acestui an. “Vești bune pentru Romania! Comisia Europeana susține eliminarea MCV la finalul acestui an. Astazi am avut o intalnire cu doamna Vera Jourova, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru Valori și Transparența. Am discutat in detaliu despre…

- Catalin Drula a anuntat ca Ordonanta de Urgenta a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern si modifica legislatia privind achizitiile publice, actul normativ aducand clarificari cu privire la domiciliul firmelor care pot participa la procedurile de achizitie publica din Romania. Ministrul…

- Odata cu schimbarea orei de vara, Romania este corelata cu orarul practicat in statele UE. Ora oficiala de vara, la care vom trece pe 28 martie, a fost introdusa in Romania pentru prima data in anul 1932. Istoria schimbarii orei Tara noastra a semnat in 1979 Conventia fusurilor orare. Prima data, schimbarea…

- Precizarea a fost facuta in legatura cu memorandumul discutat in Guvern care limiteaza participarea la licitații a unor firme care sunt din afara UE sau cu care Romania nu are acorduri comerciale. ”E momentul sa facem o alegere strategica. Alegerea strategica a Romaniei in ultimul an a fost destul de…

- Pe data de 28 Ianuarie se celebreaza Ziua Europeana a Protectiei Datelor, de catre toate statele membre ale Consiliului Europei,eveniment ce beneficiaza de sprijinul Comisiei Europene pentru promovarea dreptului la viata privata si la protectia datelor personale. Cu aceasta ocazie se aniverseaza adoptarea,…

- La recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente, autorizația de introducere pe piața a fost acordata vaccinului Moderna, conform unei postari pe pagina de Facebook a Comisiei Europene în România: „Tocmai am autorizat…