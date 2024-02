Să luptăm cu imposibilul

Discursul lui Nicolae Breban în Aula Academiei Vă mulțumesc că ați venit să-mi faceți curaj; aveam nevoie, într-adevăr, de curaj: eu care am mimat de atâtea ori curajul! A fost un moment când am vrut să părăsesc Bucureștiul de ziua mea. Acum un deceniu, la 80 de ani ai mei, am petrecut lângă soția mea bolnavă, la Paris. De astă dată, câțiva prieteni… [citeste mai departe]