- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca ministrul Transporturilor "nu are niciun fel de raspundere" pentru accidentul rutier in care a fost implicata masina cu care se deplasa, adaugand ca Lucian Bode trebuie judecat "dupa ceea ce face, efectiv, ca ministru". "Nu stiu de unde ati auzit, ca de la…

- Partidul Social Democrat ii cere ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa demisioneze din functie dupa ce automobilul in care se afla acesta a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier, acuzand faptul ca ministrul, "in loc sa faca drumuri (...), isi face cale libera in trafic cu girofarul".…

- Premierul Ludovic Orban este de parere ca a fost oprita raspandirea epidemiei de coronavirus, motiv pentru care restaurantele ar putea fi redeschise. El a cerut grupului de suport tehnico-științific sa analizeze posibilitatea The post Se redeschid restaurantele? Primul ministru este de parere ca pasul…

- Premierul francez Edouard Philippe i-a remis vineri demisia guvernului sau presedintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anuntat Palatul Elysee, precizand ca ‘un nou prim-ministru va fi numit in orele urmatoare’, transmite AFP. Guvernul demisionar va gestiona treburile curente pana la numirea…

- Motociclistul implicat intr-un accident pe DJ 101P, la Filipestii de Targ (detalii aici) nu a mai putut fi salvat. Decesul acestuia a fost anuntat luni dupa amiaza de catre IJP Prahova. Victima este un tanar de doar 25 de ani, care a suferit leziuni grave in urma impactului cu o autoutilitara. Detalii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Zalau, ca Guvernul are baza legala pentru instituirea carantinarii persoanelor si dupa decizia de joi a Curtii Constitutionale. "Avem baza legala. Din Legea 55 au fost considerate neconstitutionale numai prevederile legate de cenzurarea de…