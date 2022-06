Stiri pe aceeasi tema

- Doar 16% dintre hotelieri anunta un grad de ocupare mai mare de 80% in unitatile lor, semn ca romanii inca mai pot gasi disponibilitati la o varietate de cazari din Romania, se arata intr-un sondaj realizat de o platforma de rezervari online. „Desi suntem in plin sezon estival, inca avem disponibilitati…

- Patru barbati - doi din Turcia si doi din Coasta de Fildes - au fost scosi din tara sub escorta politistilor de imigrari din Arad, ei primind si interdictie de revenire in Romania in urmatorii cinci ani, potrivit Agerpres.Misiunea politistilor de imigrari din cadrul Centrului de Cazare a Strainilor…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social „Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- ”Grecia a anuntat oficial deschiderea sezonului turistic 2022 de la 1 martie. Zboruri internationale cu turisti din Europa si SUA sosesc pe aeroporturile grecesti de la jumatatea lunii martie. Turistii romani au inceput sa viziteze si Grecia, sunt multe rezervari de Paste atat cu zboruri aeriene cat…

- Odata cu ridicarea restricțiilor in Romania, anunțata de autoritați inca de acum cateva luni, hotelierii au inceput sa pregateasca ofertele pentru mult așteptatul sezon estival, despre care spera sa fie cel mai bun de dupa izbucnirea pandemiei Covid-19. Potrivit unui studiu realizat de platforma hoteliera…

- George Simion a fost votat in Congresul extraordinar al AUR din 27 martie, care a avut loc la Palatul Parlamentului, noul președinte al partidului. Moțiunea lui Simion a primit 784 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Danuț Aelenei, a primit 38 de voturi.UPDATE ora 15.07: Potrivit anunțului oficial,…