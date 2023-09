Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele șapte orașe din Romania, care vor gazdui concerte și recitaluri din programul prestigiosului Festival Internațional „George Enescu”, se afla și Lugojul. Dupa cum au anunțat organizatorii, acest festival de muzica clasica, considerat unul dintre cele mai importante…

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- – Pana pe 20 iulie, romanii au rezervat deja 86% din zborurile interne pe care le-au rezervat pe toata durata anului 2022 pe Kiwi.com; – Principalele 5 destinații sunt București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava și Oradea; – 81% dintre cei care au calatorit in interiorul Romaniei au petrecut pana…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde, fiind livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022. Statisticile arata ca au fost livdate cu 60% mai multe șaorme fata de anul precedent, arata datele publicate de aplicația de livrari Glovo și citate de Agerpres. Acest preparat…

- ”Retailerul roman de optica Lensa si-a extins incepand de astazi activitatea si in Republica Moldova. Primul showroom Lensa s-a deschis la Chisinau, in urma unei investitii de aproximativ 140.000 de euro”, anunta compania. Noul showroom din Chisinau este al 57-lea magazin din reteaua retailerului de…