- Indicele bursier S&P 500 a inregistrat miercuri o cadere de 7% ceea ce a antrenat automat o suspendare pentru 15 minute a tranzactiilor pe Wall Street, pe fondul ingrijorarilor ca masurile de stimulare anuntate in ultimele zile nu vor fi suficiente pentru a evita o recesiune provocata de pandemia…

- Indicatorul de volatilitate VIX, sau indicele fricii, a inregistrat o creștere de 43% pana la 86,69 procente, luni, in timp ce panica legata de raspandirea cu repeziciune a noului coronavirus a inceput sa-și faca tot mai mult simțita prezența pe Wall Street.Modul in care au evoluat lucrurile la inceputul…

- Cresterea numarului de cazuri de contaminare cu coronavirus la nivel mondial precum si masurile drastice de izolare impuse la nivel mondial ii ingrijoreaza pe investitori, care se tem de o posibila recesiune economica mondiala. Indicele bursier S&P 500 a inregistrat luni, la debutul tranzactiilor, o…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis cu cresteri de peste 3% pe majoritatea indicilor prima sedinta din aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 75,42 milioane de lei (15,68 milioane de euro) de la 145,07 milioane de lei (30,14 milioane de euro), vineri, potrivit Agerpres.Indicele…

- Capitalizarea bursiera a Alphabet Inc, compania-mama a Google, a depasit joi pentru prima data pragul de 1.000 de miliarde de dolari, singurele companii care au reusit pana acum aceasta performanta fiind Apple, Amazon și Microsoft, transmite Reuters.Indicii bursieri principali de la New York…

- Anul 2020 aduce noi modificari importante in Codul Rutier. In primul rand, se impun controale medicale mai dese, in special pentru soferii trecuti de o anumita varsta, iar romanii cu probleme cardiace sau diagnosticate cu diabet zaharat vor obține mai greu permisul auto. O alta regula se refera la studiile…

- Incidentul șocant a avut loc in localitatea Belcești, in județul Iași, in dimineața celei de a doua zi de Craciun. Barbatul, in varsta de 40 de ani, ar fi facut un gest teribilist in fața soției, acela de a iși introduce o petrada aprinsa in gura. Petarda a explodat, ranindu-l extrem de grav. Incidentul…

- Premierul Ludovic Orban a rabufnit in fața ministrilor vineri, la inceputul sedintei de Guvern, spunand ca nu mai accepta introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonante de urgenta care nu a fost discutata in prealabil cu el, deoarece nu i se pare normal sa se trezeasca cu ordonante de care nu avea…