Tranzacţiile cu petrol dintre India şi Rusia erodează dominaţia de zeci de ani a dolarului pe piaţa ţiţeiului Dominatia dolarului a fost pusa periodic sub semnul intrebarii si totusi a continuat datorita avantajelor coplesitoare ale utilizarii celei mai larg acceptate monede pentru afaceri. Comertul cu petrol al Indiei, ca raspuns la tulburarile sanctiunilor si razboiul din Ucraina, ofera cea mai puternica dovada de pana acum a unei treceri la alte valute, care s-ar putea dovedi de durata. Tara este al treilea importator mondial de petrol, iar Rusia a devenit furnizorul sau principal dupa ce Europa a evitat aprovizionarea Moscovei, in urma invaziei acesteia in Ucraina inceputa in februarie anul trecut.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

