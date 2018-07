Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a depasit pragul de semnal de 6% in privinta riscurilor de pe piata imobiliara, dar nu suntem foarte departe de acesta, a atentionat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Liviu Voinea, viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Amazon.com a anuntat joi achizitia unei mici farmacii online, PillPack, prin intermediul careia cel mai mare retailer din lume va intra in concurenta directa cu retelele de farmacii si cu distribuitorii de medicamente, transmite Reuters.Citeste si: Maria Basescu a dat LOVITURA! In timp de…

- La 31 mai 2018, rezerva de aur administrata de BNR s-a mentinut la 103,7 tone, iar valoarea totala a rezervelor internationale (valute plus aur), la 31 mai 2018, era de 36,842 miliarde euro. Potrivit unor discutii purtate in ultimele luni in media, BNR ar trebui sa valorifice mai eficient…

- In urma demersurilor complexe susținute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la data de 27 iunie 2018 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Liban, a unui cetatean roman, anunta MAE. Repatrierea s-a realizat cu sprijinul…

- ♦ Akzo Nobel nu avea productie in Romania, iar cifra de afaceri din vanzarea de vopsele din import a fost anul trecut de 10 mil. euro ♦ Oresa Ventures iese, dupa zece ani, din afacerea Fabryo, pe care a cumparat-o de la antreprenorul Daniel Guzu.

- Daca fuziunea celor doua grupuri mari se va produce, pe piata romaneasca se va forma cel mai mare jucator dupa active, cu o cota de piata de peste 20%, la distanta de BCR, liderul actual care e la cota 15,8%.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, conform Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Compania candiana de pariuri Stars Group a convenit achizitia Sky Betting & Gaming, intr-un acord evaluat la 4,7 miliarde de dolari, pentru -si extinde prezenta pe segmentul pariurilor sportive si a crea cea mai mare companie de pariuri online listata la bursa, transmite Bloomberg.Citește…