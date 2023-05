Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25 aprilie 2023, One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). In cadrul AGA, actionarii au aprobat, printre altele, distribuirea celei…

- Acțiunea a fost depusa la Curtea de Apel București de catre Euroins Insurance Group, societatea-mama care deține și filiala din Romania, se arata intr-un comunicat transmis marți de compania bulgara. „Euroins Insurance Group (EIG) a demarat procedura legala de suspendare și anulare a deciziei ASF din…

- ”evoMAG estimeaza, in 2023, vanzari de aproape 2 milioane de euro in categoria de sisteme fotovoltaice, introdusa in site in vara anului trecut”, anunta compania. Compania arata ca exploreaza si ideea oferirii serviciului de instalare de sisteme fotovoltaice, pentru inceput, in parteneriat cu furnizorii…

- In urma cu 30 de ani, pe 29 martie 1993, se puneau bazele a ceea ce inseamna astazi Austral Trade, jucator important in top 3 de pe piața de birotica și papetarie. Fondatorii romani ai companiei, George Anghel și Andrei Iurov, alaturi de co-fondatorul Ileana Anghel, au dezvoltat afacerea de la zero…

- OMV Petrom vrea sa plece de pe bursa din Londra. Compania cheama actionarii sa voteze delistarea certificatelor globale de depozit prezente pe bursa britanica.OMV Petrom (simbol bursier SNP), singurul producator local de petrol si gaze, cea mai mare companie de la Bursa de Valori Bucuresti, a convocat…

- Grupul italian Enel pleaca din Romania dupa ce a semnat un acord de vanare a participațiilor deținute in Romania catre firma greaca Public Power Corporation S.A. (“PPC”). Tranzacția are o valoare de 1,26 miliarde euro.Enel S.p.A. (“Enel”) a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A.…

- FAA a spus ca SpaceX trebuie sa trimita informatiile, cunoscute sub numele de date despre traiectoria analizei coliziunilor de lansare, direct agentiei, cu cel putin sapte zile inainte de o incercare de lansare. Datele sunt folosite pentru a evalua probabilitatea ca vehiculul de lansare sa se ciocneasca…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Afin (Holding) SA si Maurizio Michele Giovanni Rossetto intra in actionariatul companiei East Truck Center SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative…