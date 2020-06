Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca duminica, 14 iunie, a.c., transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va fi oprit. Masura este aplicata in scopul prevenirii raspindirii infecției COVID-19. Intrucit miine este zi de munca pentru bugetari, transportul public va circula. De luni,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca sambata și duminica (23-24 mai, a.c.), transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va fi sistat.Masura este aplicata in scopul prevenirii raspandirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau.

- Regia Transport Electric Chișinau anunța ca in zilele de 23 și 24 mai curent, transportul public municipal nu va circula, noteaza Noi.md. Ca și in zilele de odihna precedente, masura este aplicata in scopul prevenirii raspindirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca vineri, simbata și duminica (01-03 mai, a.c.), transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va fi sistat. Masura este aplicata in scopul prevenirii raspindirii infecției COVID-19 in rindul locuitorilor municipiului Chișinau. Totodata, informam ca…

- Vineri, sambata și duminica (1-3 mai), transportul public din Capitala, troleibuze și autobuze, va fi sistat.Potrivit reprezentanților primariei Capitalei, masura este aplicata in scopul prevenirii raspandirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau.

- Despre aceasta a comunicat astazi, 27 aprilie, primarul general al capitalei, Ion Ceban, in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Astfel, incepind cu ziua de miine, daca astazi nu vor fi pronunțate alte soluții, transportul public din Chișinau va relua lucrul dupa programul special stabilit…

- Transportul public din Capitala circula doar in anumite intervale orare. Troleibuzele și autobuzele din municipiul Chișinau vor circula in regim special și gratuit din 28 martie și pana la ridicarea starii de urgența.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca din 28 martie 2020 și pana la anularea situației de urgența, transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va circula in regim special și va fi gratuit.