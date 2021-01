Transportul metropolitan va fi tot cu autobuze electrice, din fonduri europene

Stiri pe aceeasi tema

- Educatia este o prioritate pentru municipalitatea clujeana. Doua scoli for fi modernizate pe fonduri europene si lucrarile se vor finaliza anul acesta si tot in 2021 vor ajunge in oras inca 10 autobuze scolare.

- Primarul Emil Boc a anunțat ca primaria va cumpara anul acesta înca zece autobuze școlare noi. De asemenea, lucrarile la Liceul Teoretic „Onifisor Ghibu” și la Colegiul Tehnic „Ana Aslan” vor fi finalizate în 2021,…

- Transportul public de calatori din municipiile Iași, Sibiu, Sighetu Marmației, Slatina, Suceava, Targu Mureș și Pitești se va desfașura in condiții moderne, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), a procedurii de atribuire a achiziției…

- Transportul public de calatori din municipiile Iasi, Sibiu, Sighetu Marmatiei, Slatina, Suceava, Targu Mures si Pitesti va fi modernizat ca urmare a finalizarii de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a procedurii de atribuire a achizitiei publice pentru 131 de autobuze…

- Transportul urban public cu autobuze 100% electrice a implinit un an la Turda, iar primarul Cristian Matei a transmis un mesaj aniversar, mai ales ca Turda a fost prima și singura localitate din țara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In paralel vor fi regandite instrumentele legislative și financiare care susțin activitatea de service și mentenanța a aparaturii din unitațile medicale. Președintele Klaus Iohannis a avut ieri o noua intalnire cu reprezentanții Guvernului și cu specialiști din lumea medicala, tema de discuție fiind…

- Companii din mai multe tari concureaza pentru contractul de livrare a 24 de autobuze electrice la Iasi. Achizitia este inclusa intr-o licitatie desfasurata de Ministerul Dezvoltarii, iar banii sunt asigurati din fonduri nerambursabile. Pentru cele 24 de autobuze, cu o lungime de 10 metri, a fost un…

- V. S. Consilierii județeni au aprobat, ieri, in ședința de indata, un proiect de hotarare pentru achiziționarea de echipamente IT și servicii de conectare la internet, destinate elevilor și profesorilor, denumit „Creșterea gradului de digitalizare a unitaților de invațamant preuniversitar de stat din…