Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari ponderi în ceea ce priveste transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile Henri Coanda-Bucuresti, Avram Iancu-Cluj-Napoca si Traian Vuia-Timisoara. Aeroportul Avram Iancu-Cluj-Napoca a înregistrat 262.900 pasageri îmbarcati…

- Transportul aerian de pasageri a inregistrat in primul semestru al acestui an o scadere de 61,9%, de la 10.709.300 pasageri la 4.077.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe…

- La a patra tentativa, Basaksehir, clubul unui cartier din Istanbul fondat in 1990, a cucerit titlul. Artizanul surprizei e Okan Buruk, fost coleg cu Hagi si Popescu la Galata si al cincilea laureat ca jucator si antrenor. ...

- Zborurile se reiau de marți, 23 iunie, de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj catre Italia și Franța.Compania aeriana WIZZ AIR va opera zboruri catre urmatoarele destinații: Paris Beauvais, Lyon (Franța) și Milano Bergamo, Bologna, Roma Ciampino, Bari și Veneția Treviso (Italia), dupa urmatorul…

- Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava a anunțat, luni seara, reluarea zborurilor spre Roma Ciampino, Milano Bergamo și Bologna, din data de 23 iunie a.c..Pentru moment, se mențin restricțiile de calatorie pentru Marea Britanie. Cand acest stat va avea indicele de risc sub 5 cazuri noi/1 ...

- Reprezentanții Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj anunța ca incepand de maine, 23 iunie 2020, se vor relua zborurile catre Italia și Franța. Compania aeriana WIZZ AIR va opera zboruri catre urmatoarele destinații: Paris Beauvais, Lyon (Franța) și Milano Bergamo, Bologna, Roma Ciampino,…

- Transportul aerian de pasageri a scazut cu peste 17% in primul trimestru, dupa ce cursele au fost suspendate in timpul starii e urgența Transportul aerian de pasageri a scazut in primul trimestru al acestui an cu 17,1%, din cauza pandemiei cu SARS-CoV-2, de la 4,644 milioane de pasageri la 3,851 milioane…

- Miercuri, 192 de cetateni romani au fost adusi in tara din Germania si Austria, parte a demersurilor de repatriere in contextul pandemiei COVID-19. Dintre acestia, 176 se aflau in Germania si 16 in Austria.Grupul de cetateni romani repatriati din Germania a inclus si persoane aflate in tranzit pe teritoriul…