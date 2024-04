Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american, sustin aceleasi surse, ar fi disponibil sa plateasca peste un miliard de dolari pentru a dobandi drepturile de transmitere in intreaga lume a competitiei. Un anunt oficial in acest sens este asteptat sa se faca pana la finele acestei luni. Daca informatia se va confirma, Campionatul…

- Clubul timisorean ACS Rinocerul Negru, al fratilor Catalin si Andrei Simon, s-a umplut de medalii si trofee la Campionatul National de Pangration Athlima, desfasurat saptamana trecuta la Bucuresti. Astfel, clubul de pe Bega si-a castigat dreptul de a participa la Campionatul Mondial care va fi organizat…

- Rapperul Cheloo a facut cunoscut faptul ca se pregatește, alaturi de nasaudeanul Mihai Ban, de Dakar 2025. Cei doi vor reprezenta Romania cu o mașina noua, ce va fi prezentata in cadrul emisiunii iUmor, in luna mai. Rapperul Cheloo, alaturi de nasaudeanul Mihai Ban, se intorc la Dakar, in ediția de…

- Echipa ARRA, din Pitești, va reprezenta Romania la unul dintre cele mai mari evenimente internaționale de robotica pentru copii: FIRST Championship Houston (https://www.firstchampionship.org/). Competiția va avea loc in SUA, in perioada 17 – 20 aprilie 2024. Vor participa peste 100 de echipe din toata…

- Romania va fi reprezentata doar in concursul feminin, la Campionatul Mondial de sala, de la Glasgow. Sapte atlete vor concura intre 1-3 martie, conform news.ro. Va fi cea de-a 19-a editie a CM de sala, iar in Scotia vor fi prezenti peste 650 de sportivi din 130 de tari, care vor concura in 26 probe…

- Constantin Din, președintele FRH, a anuntat ca partida de pe teren propriu cu Cehia, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2025, se va disputa la Baia Mare. „Nationala de seniori va avea un meci amical in perioada de pregatire, cu Macedonia de Nord, in perspectiva partidei de baraj cu Cehia pentru…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei, antrenata de bistrițeanca Mihaela Șteff s-a calificat la Jocurile Olimpice de anul acesta. Practic, echipa Romaniei se numara printre cele mai bune 8 din lume. Romania a invins Egiptul, la Campionatul Mondial de tenis de masa din Coreea de Sud. Echipa feminina…

- Frații Norbert Maior și Francesca Maior, cel mai tanar echipaj din Campionatul Mondial de Raliuri, au reușit sa caștige una dintre probele speciale de la Raliul Suediei, in divizia juniorilor, și sa aduca primele puncte pentru Romania in aceasta competiție. ...