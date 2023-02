Stiri pe aceeasi tema

- Transportul public va fi gratuit in weekendul care urmeaza in Timișoara, unde are loc deschiderea oficiala a programului Capitala Europeana a Culturii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sambata, 18 februarie, de la ora 18, Pinacoteca Complexului Muzeal Arad va gazdui un eveniment inedit, marca kinema ikon. Nu e un eveniment oarecare, acesta... The post Live audio performance marca kinema ikon la muzeul aradean, in weekendul deschiderii programului „Timișoara – Capitala Europeana a…

- Peste 100 de oficiali de rang inalt din 41 de țari și de la Comisia și Parlamentul European vor fi prezenți la Timișoara in weekendul deschiderii oficiale a Capitalei Europene a Culturii, din 17-19 februarie 2023. Casa Regala a Romaniei va fi reprezentata de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei…

- Prefectul de Timiș a anunțat ca reprezentanții mai multor instituții vor controla in perioada imediat urmatoare unitațile HORECA din județ. „Saptamana viitoare are loc deschiderea evenimentului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Așteptam vizita a zeci de personalitați, ambasadori și demnitari.…

- O expoziție de fotografie pe tema Revoluției și concert de muzica rap organizate de suporterii timișoreni reprezinta omagiul adus de Druckeria Revoluției Romane și eroilor acesteia. Asociația se alatura festivitaților de deschidere a programului Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

- Primaria a anunțat ca șapte strazi vor fi inchise pe 17 februarie, cand va fi deschis oficial anul Capitalei Europene a Culturii, intr-un weekend plin de evenimente „sub umbrela” Timișoara 2023. „In 17 februarie seara, Piața Unirii devine kilometrul 0 al Capitalei Europene a Culturii și loc de intalnire…

- Novi Sad a predat Timisoarei stafeta Capitalei Europene a Culturii si in cadrul celor peste 40 de evenimente culturale si muzicale prin care a marcat, astazi, trecerea in noul an pe stil vechi. Ceremonia oficiala de preluare a titlului a avut loc la inceputul acestei saptamani, potrivit Romania Actualitați. …

- ADVERTORIAL. Trecerea in anul Capitalei Europene a Culturii a strans la Bastionul Maria Theresia peste 70.000 de oameni dornici sa celebreze alaturi de artiști de renume internațional. Pe langa spectacolul complex de lasere, proiecții și artificii, Festival of Lights a adus in zona centrala a orașului…