Transparency International Romania solicita institutiilor din administratia publica centrala si locala sa faca publice informatiile privind achizitiile efectuate pe perioada starii de urgenta, iar autoritatilor competente sa verifice legalitatea contractelor semnate in ultimele doua luni, transmite Agerpres. “Avand in vedere ca atat pe plan intern, cat si pe plan international sunt numeroase semne de intrebare […] The post Transparency International cere publicarea și verificarea achizițiilor facute in starea de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…