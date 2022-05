Transnistria denunță noi atacuri cu drone Autoritatile autoproclamate din Transnistria, teritoriu separatist pro-rus din Republica Moldova, au denuntat sambata noi atacuri cu drone de origine necunoscuta, informeaza EFE. „In apropiere de localitatea Voronkovo (Varancau n.e.) din raionul Ribnita, pe locul unui fost aerodrom, au fost detonate patru dispozitive explozive”, a anuntat serviciul de presa al asa-numitului minister transnistrean de interne pe contul sau de Telegram, fara a preciza originea atacurilor. Potrivit autoritatilor, „in seara de 6 mai, in jurul orei locale 21.40 (18.40 GMT), doua dispozitive explozive au fost lansate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

