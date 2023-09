Transgaz, comunicat referitor la incidentul din noaptea de 21 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la primele ore ale zilei de joi, ca urmare a unei explozii la o magistrala de gaze, in localitatea Calimanești, din județul Vrancea. Deflagrația a fost urmata de un incendiu. Patru oameni au pierit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Departamentul pentru…

- A fost alerta de explozie urmata de un incendiu puternic pe șantierul Autostrazii Moldova in noaptea de miercuri spre joi. In urma evenimentului, autoritatile din Vrancea au activat Planul Rosu de Interventie, asta dupa ce un incendiu a cuprins o magistrala de gaz. Pana in aceste momente patru muncitori…

- Autoritatile din Vrancea au activat, in noaptea de miercuri spre joi, Planul Rosu de Interventie, dupa ce un incendiu a cuprins o magistrala de gaz. Patru muncitori au murit, iar alți cinci muncitori ai firmei care lucreaza la constructia autostrazii au fost raniti, informeaza News.ro.”Am fost solicitati…

- Dupa ce si-au petrecut noaptea sub cerul liber in Turnul Eiffel, doi turisti americani care consumasera alcool au fost descoperiti luni dimineata dormind in celebrul monument parizian, dupa ce duminica s-au ascuns de fortele de ordine, informeaza AFP, citand surse judiciare si din cadrul politiei, precum…

- Polițiștii i-au facut dosar penal și i-au saltat permisul unui vicovean prins la volan cu alcoolemie de 1,19 mg/l la ora 03.00 noaptea. In mașina se mai aflau soția și copilul de 9 ani. Incidentul s-a petrecut duminica noapte. Cercetarile continua iar acum se așteapta rezultatele probelor biologice…

- „La nivel national, in prima jumatate a anului, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice se mentine similar celui din aceeasi perioada a anului trecut, cu o usoara crestere, respectiv 3,3%, fata de primele 6 luni ale anului 2022. Cea mai mare pondere in cadrul infractiunilor o au «lovirea…

- Noaptea trecuta, la o stație PECO din Capitala, mai multe persoane s-au luat la bataie. Incidentul a avut loc la o stație PECO de pe strada Liviu Deleanu din Chișinau. Potrivit informațiilor, la fața locului polițiștii au depistat un grup de aproximativ 10 persoane care se bateau intre ei, potrivit…

- Un tanar de 16 ani, din Rovinari, Gorj, a fost reținut noaptea trecuta, dupa ce ar fi injunghiat un barbat. Victima are 41 de ani. Incidentul a avut loc pe o strada din Rovinari. Polițiștii s-au deplasat la fața locului si au stabilit ca apelantul, in timp ce se deplasa pe Aleea Școlii din orașul Rovinari,…