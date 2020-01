Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz, operatorul national de transport si sistem al gazelor, vrea sa achizitioneze servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, intrucat risca o amenda de la Consiliul Concurentei de aproximativ 4% din cifra de afaceri, potrivit convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor…

- Romanii au inceput sa aleaga in numar din ce in ce mai mare evenimentele sportive și concertele ca modalitate de petrecere a timpului liber, performanțele companiilor care activeaza in aceste domenii fiind cele mai notabile din categoria cultura și divertisment in ultimii 10 ani. Cu toate acestea, potrivit…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii Mamaia SA va avea loc pe 7.01.2020, la sediul Ministerului Economiei, Energiei Mediului de Afaceri. Pe ordinea de zi a sedintei de anul viitor se afla: numirea unui nou administrator provizoriu, respectiv a unui membru al Consiliului de Administratie…

- Veniturile din sectorul de prelucrare si conservare a carnii din Romania au scazut in 2018 cu aproximativ 19% fata de anul anterior, in conditiile in care pesta porcina africana (PPA) a sters peste un miliard de lei din cifra de afaceri a companiilor de profil, releva un nou studiu realizat de Coface…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta a organizat, joi seara, "Topul firmelor din judetul Constanta 2018", eveniment ajuns la cea de a XXVI a editie. La festivitatea care a avut loc la Complexul Melody din Mamaia, in prezenta a numerosi oameni de afaceri, oficialitati locale,…

- Tranzactia semnata acum este evaluata la 2,1 miliarde dolari. PPF va plati 4,58 dolari pe actiune, in numerar, actionarilor CME. Finalizarea tranzactiei este estimata pentru jumatatea anului viitor, conform Profit.ro. CME a anuntat, in martie, ca analizeaza o potentiala fuziune sau vanzarea catre un…

- Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii va crește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, conform estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, rezultatele ar fi putut fi…

- Cifra de afaceri cumulata a companiilor din primele zece locuri din Topul Național al Firmelor 2019 este de 178,48 miliarde de euro, in creștere cu 8,17% fața de anul precedent arata un comunicat al CCIR.