- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Damian Draghici si Cristina Stroe s-au transformat in Adele și au interpretat piesa „Rolling in the Deep”. Cu toate ca alegerea facuta de ruleta nu a fost deloc una ușoara pentru ei, cei doi au reușit sa impresioneze…

- Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost norocoșii ediției cu numarul cinci, din data de 29 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19! De ce spunem asta?! Ei bine, pentru ca cei doi indragostiți au avut de interpretat o piesa care se potrivește cu stilul lor muzical. S-au transformat…

- ADDA și Radu Bucalae au adus lacrimi atat in ochii juraților, cat și ai colegilor de la canapea, cu transformarea lor in Anastasia Lazariuc și Mihai Constantinescu. Iata cum le-a ieșit momentul tribut.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au creat un moment de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, ediția din 22 aprilie 2023. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au creat un moment unic.

- Cea de-a treia ediție a adus un moment cu totul inedit pe scena Te cunosc de undeva. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au transformat in Smiley și Juno. Cei doi au interpretat piesa „Scumpa foc”, iar jurații au avut numai cuvinte de lauda la adresa lor.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata chiar in Sambata Mare, de la 20:00, la Antena 1, le aduce telespectatorilor o noua serie de transformari spectaculoase si momente artistice de exceptie, dar si multe faze amuzante, ale caror protagonisti sunt cele 8 cupluri de vedete concurente.Ironia…

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- ADDA și Radu Bucalae au adus pe scena transforming show-ului doua personaje de poveste. Concurenții au uimit pe toata lumea cu interpretarea celebei piese pe pe coloana sonora a filmului Marry Poppins.