Transelectrica: Avarie în reţeaua de transport al energiei, vineri după-amiază, în nord-vestul ţării O avarie in reteaua de transport al energiei a lasat fara electricitate mai multe zone din nord-vestul, vineri dupa-amiaza, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Transelectrica.



"Este vorba despre o avarie de sistem pe interconexiuni. Deocamdata nu stim exact cauzele, dar le vom analiza. Este o problema zonala, in nord-vestul tarii. Alimentarea cu energie a fost restabilita aproape in totalitate in acest moment (la ora 16:20)", au precizat responsabilii Transelectrica.



Acestia au precizat ca vor reveni cu un comunicat de presa de indata ce vor avea informatii suplimentare.

