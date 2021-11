Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica avea de recuperat, la data de 15 noiembrie 2021, creante in valoare totala de 60,4 milioane de lei pentru serviciul de transport al electricitatii, potrivit unui document postat pe site-ul companiei, conform agerpres. Cea mai mare suma, respectiv 29,1 milioane de lei, reprezinta sume…

- Teilor Holding, grup de companii care include lanțul de magazine de bijuterii Teilor, Teilor Invest Exchange și compania de intermediere financiara Invest Intermed GF IFN, iși anunța intenția privind prima operațiune pe piața de capital din Romania. Grupul are in vedere realizarea unui plasament…

- Banca Comerciala Romana (BCR) debuteaza pe 19 octombrie cu primele sale obligatiuni verzi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de 500 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Bursei. "Ne-am asumat o abordare integrata de business responsabil in toate solutiile pe care le propunem…

- Agroserv Mariuța, companie romaneasca de agricultura și deținatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza o cifra de afaceri de 25,6 milioane de lei in primul semestru din 2021, in creștere cu 25% fața de aceeași perioada a anului trecut. Compania, listata pe piața AeRO a Bursei de Valori București,…

- “Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca marti , 12 octombrie, obligatiunile companiei polone ze Aforti Holding in valoare de 2 milioane de lei intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranza ctionare (SMT) sub simbolul bursier A FH25 “, anunta bursa. Aforti Holding , companie inr egistrata…

- Tranzactia va fi finalizata dupa obtinerea avizului Consiliului Concurentei si are in vedere diversificarea gamei de produse si generarea unor sinergii ale canalelor de distributie ce vor contribui la cresterea capacitatii de vanzare, inclusiv pe pietele externe. Profitul net al Intervision Trading,…

- Premierul Florin Citu l-a acuzat, miercuri, pe fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, de „dezinformare” in legatura cu achizitiile de vaccinuri. „Am vazut ca fosti ministri ai Sanatatii vin cu tot felul de dezinformari in spatiul public. Pentru a face o comanda, cel care semneaza in numele Romaniei…

- ”De la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, OMV Petrom a parcurs o ampla transformare. Dupa privatizarea companiei in 2004, OMV Petrom a investit semnificativ in modernizarea, diversificarea si extinderea activitatilor companiei. Investitiile in perioada 2005-2020 s-au ridicat la 16 miliarde euro,…