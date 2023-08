Stiri pe aceeasi tema

- Burkina Faso si Mali au emis o declaratie comuna in care au afirmat ca vor considera declaratie de razboi impotriva lor orice fel de interventie militara in Niger, anunța Rador.Cele doua tari, care au conducere militara, au precizat ca, intr-un astfel de scenariu, vor actiona in apararea vecinului…

- Potrivit informatiilor, 130 de oficiali din Niger, membri ai partidului presedintelui indepartat de la putere Mohamed Bazoum, au fost arestati de junta aflata la putere, informeaza Rador.Mohamed Bazoum este el insusi in custodia armatei, dar luni au fost date publicitatii fotografii cu presedintele,…

- Militarii care l-au rasturnat de la putere saptamana trecuta pe presedintele Nigerului, Mohamed Bazoum, au acuzat luni Franta ca pregateste o interventie armata pentru readucerea acestuia la putere, transmite AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Video - Marcel Ciolacu a izbucnit la intalnirea…

- Junta militara din Niger, care a preluat puterea in aceasta țara africana dupa ce l-a dat jos președintele ales democratic, Mohamed Bazoum, intr-o lovitura de stat, susține, luni, ca guvernul democratic rasturnat a autorizat Franța sa atace țara pentru a-l elibera pe Bazoum din captivitate, relateaza…

- Militari puciști din Forțele de aparare și de securitate au anunțat miercuri seara ca l-au reținut pe președintele țarii, Mohamed Bazoum, și ca au preluat puterea. Frontierele țarii au fost inchise. Comunitatea internaționala, indeosebi Franța și Rusia, au cerut eliberarea președintelui. Anunțul privind…

- Franța este implicata in conflictul din Ucraina și nu este o țara neutra, prin urmare nu poate pretinde rolul de moderator al inițiativelor de pace, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Nu am vazut sau auzit nicio declarație oficiala…

- Ministrul francez al Transporturilor, Clement Beaune, a lansat un atac dur la adresa lui Marine Le Pen, la o zi dupa ce fosta candidata la prezidențiale a fost audiata in fața comisiei parlamentare de ancheta privind imprumutul din Rusia pe care l-a contractat formațiunea sa politica. Potrivit acestuia,…

- Suntem in ziua 448 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Ucraina a declarat ca a neutralizat cea mai puternica arma hipersonica a Kremlinului, doborand șase rachete Kinjal lansate asupra Kievului. Separat, Moscova a dezmintit marti afirmatiile Kievului potrivit carora apararea…