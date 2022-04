Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat vineri, 8 aprilie, la sediul instituției, ca aducerea in tara a Elenei Udrea, care a fost prinsa joi seara in Bulgaria, depinde de instanta locala, dar a precizat ca procedurile nu ar trebui sa dureze foarte mult, pentru ca mandatul european de arestare…

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis joi ca Elena Udrea trebuie sa execute pedeapsa de 6 ani de inchisoare primita in dosarul “Gala Bute”, in 2018. Doar ca, surpriza! Fostul Ministru al Turismului a iesit din țara cu cateva ore inainte de pronunțarea sentinței. In acel timp, fetița…

- Elena Udrea a fost condamnata astazi la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Sentința este definitiva. Elena Udrea a fost condamnata joi la 6 ani de inchisoare. Decizia aparține Inaltei Curți de Casație și este definitiva. Condamnarea este cu executare. Documentul de la ICCJ va fi…

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Reamintim ca, inițial, DNA a cerut rejudecarea dosarului pentru ca toți cei implicați sa primeasca pedepse…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. DNA a cerut rejudecare dosar pentru ac cei implicați sa primeasca pedepse mai mari, acesta s-a razgandit și cere…