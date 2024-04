Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata casa Claudiei Iosif, fosta iubita a lui Dorian Popa, in care a investit o suma considerabila Continue reading Cum arata casa Claudiei Iosif, fosta iubita a lui Dorian Popa, in care a investit o suma considerabila at Tabu.

- Claudia Iosif, fosta iubita a lui Dorian Popa, a finalizat lucrarile la noua casa și a publicat primele imagini cu exteriorul vilei sale. Dupa despartirea de artist, Babs a investit o suma considerabila in vila cu piscina la care a visat.Claudia a finalizat amenajarea curții sale și a impartașit cateva…

- Andi Constantin nu mai este singur și și-a gasit fericirea in brațele unei celebre influencerițe. Fosta ispita de la Insula iubirii traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalina, cunoscuta in mediul online drept Hype Fox. Deși sunt impreuna de cateva luni, cei doi și-au asumat relația…

- Claudia Iosif nu pare ca pierde timpul, dupa desparțirea de Dorian Popa. Și-a construit casa la care a visat mereu și propriul atelier, a slabit intr-un timp scurt și se pare ca nu o duce rau nici pe plan personal. Babs s-a afișat alaturi de un barbat misterios.

- Dupa cateva luni de la separare, Claudia Iosif a dezvaluit daca mai sufera sau nu din cauza desparțirii de Dorian Popa! Fosta iubita a vloggerului a raspuns celei mai mari curiozitați, iar mesajul ei i-a pus pe fani pe ganduri. Ce s-ar fi intamplat, de fapt, intre cei doi.

- Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita Continue reading Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita at Tabu.

- Bogdan Mocanu vorbește despre discuțiile care au facut inconjurul internetului. Mama artistului și fosta partenera, Andra Voloș, au avut un schimb de replici in vazul tuturor. Cantarețul vorbește și despre asocierile facute de carcotași, cele legate de el și de copilul fostei iubite.

- Babs a vizitat cabinetul medicului estetician! Fosta iubita a lui Dorian Popa are mai multe intervenții chirurgicale, iar de aceasta data și-a mai facut doua. Iata la ce proceduri a apelat Claudia Iosif!