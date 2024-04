Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Iosif, fosta iubita a lui Dorian Popa, a finalizat lucrarile la noua casa și a publicat primele imagini cu exteriorul vilei sale. Dupa despartirea de artist, Babs a investit o suma considerabila in vila cu piscina la care a visat.Claudia a finalizat amenajarea curții sale și a impartașit cateva…

- Continue reading Barbatul din Chiajna care și-a batut fosta iubita și s-a baricadat in casa a fost scos de polițiști dupa 14 ore: „Mai intai am vrut sa lamuresc speța” at Info real.

- Claudia Iosif nu pare ca pierde timpul, dupa desparțirea de Dorian Popa. Și-a construit casa la care a visat mereu și propriul atelier, a slabit intr-un timp scurt și se pare ca nu o duce rau nici pe plan personal. Babs s-a afișat alaturi de un barbat misterios.

- Au aparut multe schimbari in viața Claudiei Iosif, in ultima perioada, iar acestea au facut sa conștientizeze ce regrete are de-a lungul timpului. Fosta iubita a lui Dorian Popa a dezvaluit ce lucruri ar schimba in viața ei, daca ar avea posibilitatea sa dea timpul inapoi.

- Dupa cateva luni de la separare, Claudia Iosif a dezvaluit daca mai sufera sau nu din cauza desparțirii de Dorian Popa! Fosta iubita a vloggerului a raspuns celei mai mari curiozitați, iar mesajul ei i-a pus pe fani pe ganduri. Ce s-ar fi intamplat, de fapt, intre cei doi.

- Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita Continue reading Dorian Popa a izbucnit in lacrimi cand a vorbit despre desparțirea de Babs. Ce a declarat despre fosta iubita at Tabu.

- Babs a vizitat cabinetul medicului estetician! Fosta iubita a lui Dorian Popa are mai multe intervenții chirurgicale, iar de aceasta data și-a mai facut doua. Iata la ce proceduri a apelat Claudia Iosif!

- Babs, fosta iubita a lui Dorian Popa, a fost surprinsa cu un buchet superb de flori. Claudia Iosif este foarte curtata, dupa desparțirea de artist. Iata ce flori a primit fosta partenera de viața a cantarețului, dar și ce postare speciala a facut prin intermediul rețelelor de socializare!