Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, la finalul lunii februarie, surse din apropierea familiei lui Traian Basescu afirmau ca fiica cea mare a fostului președinte ar avea probleme de sanatate, aceasta a rupt tacerea. S-a aflat ce se intampla cu Ioana Basescu, dupa ce s-a zvonit ca ar fi grav bolnava. Prima declarație facuta de…

- Catinca și Calina, apariție de senzație pe rețelele de socializare. La doar o saptamana de la moartea Mioarei Roman, cele doua au fost filmare intr-o ipostaza la care nimeni nu se aștepta. Imaginile care au aparut pe Instagram, spre deliciul celor care le urmaresc. Catinca și Calina, apariție impresionanta…

- Guvernul a oferit unda verde pentru transformarea unei comune din Romania in stațiune turistica. Niciun locuitor nu se aștepta la așa schimbare. Punctul de atracție turistica ascunde multe lucruri interesante, despre care foarte mulți nici nu știau. Ce poți vizita aici. Foto Satul din Romania transformat…

- Englezii nu vor uita și se pare ca nici nu vor ierta ceea ce pare a fi cel recent act de sfidare al Ducesei de Sussex. Meghan Markle a avut o aparitie halucinanta dupa ce Regele Charles a anuntat ca este grav bolnav, iar soțul ei s-a intors de urgența in Marea Britanie pentru a-l […] The post Meghan…

- Ultimele luni au adus un grad mare de tenisune in randul partidelor politice, mai ales pe fondul viitoarelor alegeri. In tot acest context, apar și alte scandaluri, iar in prim-plan sunt membri importanți, printre care și Iulian Dumitrescu, cel care deține funcția de Președinte al Consiliului Județean…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu, in varsta de 72 de ani, a ajuns pe mainile medicilor. El a fost internat Spitalul Universitar de Urgența Militar Central ‘Dr. Carol Davila’ din București. Cu ce probleme de sanatate se confrunta? Traian Basescu a fost internat de urgența la spital Vineri…

- Angelina Jolie a reușit sa-și sperie din nou fanii, cu ultima sa apariție in public. Actrița a slabit enorm in ultima perioada, iar acest lucru se poate vedea pe chipul ei. Se pare ca fosta soție a lui Brad Pitt se confrunta cu fluctuații dramatice de greutate. La un moment dat, ea ajunsese sa cantareasca…