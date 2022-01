Pe mai multe poligoane militare din țara au loc in aceasta perioada trageri cu muniție de razboi, dar aceste exerciții militare nu au o legatura directa cu situația tensionata dintre Ucraina și Rusia, fiind organizate anual in aceasta perioada a anului. La Poligonul militar „Smardan” situat in apropiere de Galați tragerile cu muniție de razboi vor avea loc incepand de maine și se vor desfașura dupa urmatorul program: 25.01.2022 – 28.01.2022 intre orele 08:00 – 23:0004.02.2022 – 10.02.2020 intre orele 08:00 – 23:0014.02.2022 – 18.02.2022 intre orele 08:00 – 23:0019.02.2022 – 25.02.2022 intre orele…