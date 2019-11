Tragedii în ziua alegerilor prezidențiale. Trei oameni care veniseră să voteze au murit O femeie de 69 de ani din județul Argeș a murit, duminica, la scurt timp dupa ce a votat. Femeii i s-a facut rau in curtea unei secții de votare din localitatea Ștefanești. Un echipaj medical a inceput imediat manevrele de resuscitare, insa, din pacate, fara raspuns. Medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Reprezentanții The post Tragedii in ziua alegerilor prezidențiale. Trei oameni care venisera sa voteze au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

