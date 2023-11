Tragedie! Soția unui primar din Argeș, găsită moartă. Femeia avea doar 32 de ani Familia unui primar din județul Argeș trece prin momente cumplite. Tanara soție a edilului a fost gasita fara suflare. Femeia avea 32 de ani și era mama a trei copilași. Nenorocirea a avut loc in Botesti, judetul Arges, acolo unde sotia primarului din localitate a fost gasita moarta in propria locuinta, potrivit antena3.ro. Din primele […] The post Tragedie! Soția unui primar din Argeș, gasita moarta. Femeia avea doar 32 de ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

