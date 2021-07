Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani s-a inecat, miercuri dupa-amiaza, in apa din zona plajei Endless Beach din municipiul Constanta, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit sursei citate, baiatul a fost scos din apa de salvamari, fiind ulterior supus manevrelor de resuscitare de catre…

- Doua persoane se afla in pericol de inec, pe o plaja din municipiul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, pe plaja Santa Maria Bay din municipiul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre doua persoane care se afla…

- Medicii efectueaza protocolul de resuscitare unui barbat scos din apele marii, astazi, pe plaja Bamboo din Mamaia Nord.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, pe plaja Bamboo din Mamaia Nord, acolo unde un barbat, in varsta de aproximativ 60 de ani,…

- Accident rutier in muncipiul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" intervine la un accident produs intre doua autoturisme, la intersectia strazilor Baba Novac si Frunzelor, din muncipiul Constanta. Conform primelor informatii, in urma impactului a rezultat o victima constienta.…

- Incendiu pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un incendiu. Flacara se manifesta la un panou electric situat pe bulevardul Mamaia.Misiunea…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme tamponare la sensul giratoriu din Cumpana.In urma impactului a rezultat o victima…

- Accident rutier in Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, un pieton a fost lovit de autobuz, pe bulevardul Tomis, in zona Dacia.Victima este constienta si cooperanta. ...

- Accident rutier in Mamaia Nord. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, 29 aprilie, in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme, in zona Mamaia Nord.In urma impactului, a rezultat o victima.…