- UPDATE 10:00 Raed Arafat, șef DSU: Zona trebuie sa fie evaluata, inca este periculoasa. Exista pericolul ca inca o cisterna aflata in apropiere sa explodeze. S-au dat mesaje RO-Alert, populația din zona a fost avertizata.AU fost raniți 26 de pompieri. Persoana care a murit și a fost afectata de explozie,…

- UPDATE 21.40 - Un spital mobil a fost instalat la locul exploziei catastrofale de la un depozit GPL din localitatea Crevedia.UPDATE 21:30 Nou bilanțLocalitatea Crevedia/DB - explozie produsa la o stație GPL, urmata de incendiu care se manifesta cu flacara violent. S-a procedat la evacuarea persoanelor…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc in aceasta seara la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Initial la locul interventiei au fost alocate 4 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 autospeciala de interventie la inaltime, 3 ambulante SMURD, 7 ambulante SAJ.In sprijinul…

- UPDATE 21:15 S-a declanșat COD ALB in spitalele din București, cadrele medicale sunt chemate de acasa pentru a asigura resursa necesara de invervențiePacienții transportati la spitalele din București au arsuri grave, intre 60 si 80% la suta din suprafața corpului. UPDATE 21:10 COMUNICAT DE PRESA Explozia…

- UPDATE 20:30 Arderea se manifesta cu flacara violenta la 2 cisterne și o casa. O perssoana a decedat.Pana la acest moment, 6 victime vor fi transportate la spital in București cu arsuri considerabile pe suprafața corpului.Totodata, 2 victime (atac de panica, varsaturi) au fost transportate la Unitatea…

- UPDATE 20:15Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Situatia e in desfasurare si in evaluare. Se pare ca sunt si doua persoane decedate. Am facut o celula de urgenta la ministerul Sanatatii. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un puternic impact emoțional, in care apar oameni se deplaseaza…

- S-a activat Planul Roșu de Intervenție in județul Dambovița dupa explozia urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia . Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție ISU Dambovița a transmis un mesaj de avertizare prin…

