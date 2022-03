Tragedie la Superliga de polo Clubul Dinamo a anuntat, sambata, ca un sportiv din echipa de polo a murit, dupa ce i s-a facut rau la meciul cu Rapid din Superliga. „Clubul Sportiv Dinamo este indoliat de vestea teribila primita in aceasta dupa amiaza. Cu putin inainte de ora 12:00, in timpul meciului din Superliga de polo dintre echipele Rapid […] The post Tragedie la Superliga de polo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in sportul romanesc, dupa ce azi, 26 martie, un jucator de la Dinamo București a decedat in timpul partidei Dinamo-Rapid la polo. Clubul Dinamo este alaturi de familia indoliata, iar acum a fost demarata o ancheta pentru a se stabili ce s-a intamplat. „Clubul Sportiv Dinamo este indoliat de…

- Trei persoane au murit, joi, intr-un accident rutier produs pe un drum din judetul Ialomița. O alta persoana a fost ranita grav și a ajuns la spital. Potrivit ISU Ialomița, accidentul s-a produs intre localitațile Cazanești și Sarațeni. In urma impactului, un șofer și doi pasageri dintr-o mașina au…

- Trei persoane, intre care un copil, au murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie al Județului (IPJ) Tulcea a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut, joi, cetatenilor americani sa paraseasca imediat Ucraina din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea „scapa rapid de sub control”. „Cetatenii americani ar trebui sa plece, ar trebui sa plece acum. Avem de-a face cu…

- European Union regulators said on Monday that rapid action is needed to update how cross-border financial services are scrutinised and consumers remain protected as the sector becomes digitalised with “Big Tech” playing an increased role, according to Reuters. People are using smartphones to buy and…

- Un barbat s-a aruncat, luni dimineața, de la etajul 20 al Hotelului Intercontinental din Capitala. Poliția Capitalei a anunțat ca luni dimineața, prin apel la 112, a fost sesizat faptul ca langa un hotel din sectorul 1 se afla cadavrul unui barbat. Barbatul care s-a aruncat de la etaj avea in jur de…

- Un tanar a murit la volan, iar masina a ajuns pe trotuar si a accidentat o fata de șase care se afla pe strada alaturi de mama sa. Accidentul șocant a avut loc in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. ”In data de 29 ianuarie 2022, Politia Municipiului Petrosani, a fost sesizata prin intermediul…

- Un copil in varsta de sase ani dintr-o comuna damboviteana a murit luni, dupa ce cainele familiei l-a muscat de gat. Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa. Potrivit Politiei judeteane Dambovita, tragedia a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9.00, in localitatea…