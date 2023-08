Tragedie la Gura Portiței! Un bărbat i-a tăiat gâtul soției sale, apoi s-a aruncat în mare și a murit înecat Potrivit tulceanoastra, cei doi soți erau cazati intr-un complex pe care urmau sa il paraseasca duminica la pranz si sa se intoarca acasa. Cei de la administratie au vazut ca nu au ajuns la receptie ca sa elibereze camera, s-au dus sa vada ce se intampla, dar in camera nu era nimeni. Dimineata, pe plaja a fost gasit cadavrul unui barbat, in slip si in ciorap. In urma cercetarilor, s-a dovedit ca era barbatul cautat. Politistii si pompierii au continuat cautarile si la scurt timp, la aproximativ 2 km de complex, a fost gasita decedata soția acestuia. Dupa ce au pus detaliile cap la cap, anchetatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

