- O componenta a unei rachete, care ajuta la propulsare, a fost scoasa la mal de valuri in zona Periboina – Sacele, fiind ridicata de pompierii constanteni, care au precizat ca nu prezinta niciun pericol. Obiectul va fi predat Ministerului Apararii Nationale. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…

- Doua tinere, care circulau cu o masina in zona Clisurii Dunarii, sunt cautate de autoritati dupa ce un prieten al acestora a sesizat la numarul de urgenta 112 ca ele nu au ajuns la destinatie, a informat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres. Tinerele…

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la locomotiva electrica a unui tren de calatori care circula pe ruta Orsova-Caransebes, cei 50 de calatori care se aflau in cele doua vagoane ale garniturii fiind evacuati fara probleme, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Incendiul…

- Un puternic incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la un service auto din municipiul Constanta, o masina arzand in totalitate, iar alte 14 fiind afectate de temperatura ridicata si de fum. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Un numar de o suta de consumatori au ramas nealimentati cu energie electrica, luni, in statiunea Lacu Rosu, din cauza zapezii care a cazut in zona, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate doua posturi de transformare,…

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs noaptea trecuta pe DN7, la Ramnicu Valcea, intre o autoutilitara si un TIR. Toate persoanele ranite se aflau in microbuz si au ramase blocate in autovehicul in urma impactului cu TIR-ul, fiind nevoie de interventia echipajelor de descarcerare…

- Un incendiu a cuprins, marti, un autoturism, in Pasajul Unirii din Bucuresti, fiind degajari mari de fum. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, circulatia rutiera in pasaj fiind oprita. Pana in prezent nu au fost semnalate victime. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…