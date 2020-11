Tragedie invaluita in MISTER in imperiul Guinness! Ce s-a intamplat cu mostenitoarea de 19 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații despre neregulile de la spitalul din Piatra Neamț au ieșit astazi la iveala. Reprezentanții DSP Neamț au dat un comunicat care aduce noi informații despre modul in care au evoluat lucrurile. Oficialii DSP spun ca Secția ATI nu ar fi avut avizele nececesare. Secția ATI mutata fara preaviz…

- O familie din Arad a murit din cauza frigiderului. Tragedia a avut loc in localitatea Andrei Saguna din judetul Arad, unde un barbat si o femeie, ambii de 75 de ani, au decedat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce casa le-a luat foc din cauza unui scurtcircuit produs de frigider. Tragedie in…

- Caz halucinant in Constanța. Un copil in varsta de doar trei a murit. Echipajele medicale nu au reusit sa ii salveze viata micutului, spre disperarea parintilor. Constanța. Un copil de trei ani a murit, dupa ce a cazut de la etaj Tragedie fara margini in Mangalia, judetul Constanța. Un micut in varsta…

- Informații de ultima ora despre Anca Pandrea. A chemat salvarea, dar a refuzat pe semnatura sa mearga la spital! ”Doamne-ferește sa ajungi acolo” Anca Pandrea este luata in evidența cu mai multe afecțiuni cronice, printre care și o insuficiența cardiaca și pulmonara. Actrița, astfel, intra in categoria…

- Momente teribile au avut loc la Pașcani, acolo unde un adolescent s-a internat pentru o operație de apendicita. Nimic nu prevestea o nenorocire, avand in vedere frecvența mare a acestui tip de intervenție, considerata ușoara. Din pacate, Jonathan Parlea a manifestat reacții adverse la medicamentația…

- Cantareața Sorana a fost aproape de o tragedie! Vedeta a povestit pas cu pas clipele grele prin care a trecut. Potrivit spuselor artistei, momentele strabatute au fost atat de dificile, incat a simțit de parca toata viața i-a trecut prin fața ochilor.

- Ziua de 25 septembrie va ramane ca fiind una foarte trista in memoria lui Florin Salam. Atunci a murit fratele lui, Nelu Stoian, dar cruzimea sorții face ca, inițial, ziua cu pricina sa fi inceput cat se poate mai bine!

- Tragedie de proporții in China, acolo unde 29 de oameni au murit, in urma prabușirii unui restaurant. Alte zeci de persoane au fost ranite, iar autoritațile incearca acum sa descopere cum s-a putut intampla un astfel de dezastru.