Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Madalin, baiatul care s-a stins din viața in accidentul din Olt, a dat startul unui scandal incredibil intre familii. Tatal baiatului a acuzat familia fostei sale iubite ca a strans donații pentru inmormantarea lui, dar nu a dat banii familiei. Ei bine, de aceasta data, adevarul a ieșit…

- Au aparut imagini sfașietoare de la inmormantarea lui Madalin! Tanarul in varsta de 23 de ani a murit in Olt, in timp ce il urmarea pe presupusul amant al iubitei sale. Iata fotografii de cand tanarul a fost condus pe ultimul drum!

- Este scandal intre familia lui Madalin, baiatul mort in accidentul din Olt, și Narcisa, fosta iubita a baiatului. Tanara i-a acuzat pe parinții lui ca nu i-au platit inmormantarea, dupa ce tatal sau a acuzat-o ca a strans donații pentru familia lui, pe care nu le-au primit de la ea.

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, tragedia s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Dragoesti, pe DJ 678. “Din primele verificari efectuate, a reiesit faptul ca, un tanar, de 22 de ani, din municipiul Dragasani, in timp ce conducea un autoturism ar fi…

- Pana in deceniul anilor '90, ideea de a gasi diamante in Canada era considerata doar un vis. Totuși, aceasta fantezie a prins contur cand, pe teritoriile sale nordice, au fost identificate multiple zacaminte diamantifere.

- Tragedie la marginea localitatații timișene Biled, marți dupa-amiaza. Un barbat care lucra la un șanț de colectare a apei, la marginea șoselei, a murit dupa ce a fost ingropat de viu. „La data de 5 martie, in jurul orei 14:55, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sanandrei au fost sesizați…

- Georgiana Lobonț este in doliu, dupa ce a pierdut o persoana importanta pentru ea. Intreaga lume a muzicii este devastata, dupa ce barbatul s-a stins din viața la doar cateva zile de la aniversarea sa. Care a fost cauza și cine este, de fapt, artistul. Georgiana Lobonț, indoliata In ultima vreme au…

- Echipaje din cadrul Statiei Stoenesti, Detasamentului Caracal si Detasamentului Slatina, cu doua autospeciale de stingere, prevazute cu accesorii pentru descarcerare, doua echipaje SMURD, o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala pentru descarcerari grele si o autospeciala pentru prima interventie,…