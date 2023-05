Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 5 ani, din comuna Scoarța, județul Gorj, a ajuns la spital, dupa ce a fost mușcata de caine fara stapan pe ulița satului. Copilul se juca pe strada cand a fost atacat de caine. Din fericire, parintii erau in apropiere și au intervenit imediat. Ei au dus-o de urgenta la […] The…

- Un participant la maratonul organizat satamana trecuta la Londra a murit, dupa cursa, in timp ce mergea spre casa. Steve Shanks a decedat pe data de 23 aprilie, imediat dupa ce acesta participase la un maraton, au aratat organizatorii competiției intr-un cominicat de presa. „Steve, care avea 45 de…

- O persoana a fost ranita luni, in municipiul Brasov, dupa ce autoturismul in care se afla a intrat intr-un stalp de iluminat care era transportat pe platforma unui autovehicul de depanare, au transmis reprezentantii ISU si IPJ Brasov. Conform Politiei, accidentul a avut loc pe strada Zaharia Stancu,…

- O familie de sirieni, printre care cinci copii, care a supravietuit seismului devastator ce a lovit sudul Turciei si-a gasit moartea in incendiul casei in care s-a refugiat in centrul tarii. Potrivit agentiei de presa DHA, familia s-a refugiat din districtul cel mai afectat Nurdagi, la rude, la periferia…

- Un mesaj postat pe Twitter cu trei zile inainte de producerea cutremurului devastator din Turcia, in data de 6 februarie, a dus la o avalanșa de comentarii și terorii pe rețelele sociale legat de faptul ca seismele, in principal cele de magnitudine mare, pot fi predictibile. Specialiștii seismologi…

- Doua femei au fost scoase dintre daramaturi in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mama si doi copii au fost salvati miercuri din orasul Antakya, desi au trecut noua zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar sansele de a mai gasi supravietuitori sunt, teoretic, foarte mici, relateaza…

- Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de ieri, din județul Gorj. Doar in timpul nopții s-au inregistrat 13 cutremure. In total, numarul replicilor a trecut de 50 in doar 15 ore. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au…

- O fetița și frațiorul ei blocați intre resturile de beton ale casei lor din nordul Siriei au fost salvați la mai bine de 36 de ore dupa ce cutremurul de luni a prins familia in timp ce dormea. „Scoateți-ma de aici, voi face orice pentru voi”, le șoptește fetița salvatorilor, care sunt vazuți in imagini…