- Un barbat de 29 de ani, aflat in stare de ebrietate, a fost batut, sambata noaptea, de un grup de tineri, in fața unei sali de jocuri, anunța IPJ Mehedinți. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovirea sau alte violenț

- Tragedie, miercuri seara, in județul Dambovița! Un barbat, de origine srilankeza, a murit dupa ce microbuzul in care se aflas-a rasturnat in afara parții carosabile, dupa ce s-a izbit de un cap de pod. Totodata, alți 7 conaționali de a-i sai au fost raniți in același accident rutier extrem de grav,…

- Un accident ingrozitor cu cinci victime s-a produs in Brașov. Doua mașini s-au ciocnit, iar un adolescent de 16 ani și un barbat au murit. Alte trei persoane au fost transportate la spital in stare foarte grava. Doua minore au nevoie de ingrijiri medicale.

- O femeie din Gherla a fost ranita in zona toracelui și membrelor superioare, cu un cuțit, de catre un clujean. La acest moment victima se afla sub supraveghere medicala.„La data de 19 decembrie a.c., in jurul orei 02.00, Poliția municipiului Gherla a fost sesizata despre faptul ca o femeie din municipiul…

- O tragedie a starnit multa revolta in Iași. O doctorița a murit, dupa ce a fost consultata de medicii de la un alt spital, iar ei au lasat-o acasa. Medicul a revenit la munca, la spitalul unde lucra, iar la scurt timp s-a stins din viața.

- Polițistul care a fost batut de un tanar de 19 ani, in Pitești, a murit pe patul de spital. Barbatul a fost atacst la inceputul lunii noiembrie și a fost transportat de urgența la spital. Din nefericire, și-a gasit sfarșitul la 55 de ani, in urma cu doar cateva ore.

- Moartea omului de afaceri din Sibiu, dupa ce a fost batut violent de mai mulți indivizi care au intrat peste el in casa, a declanșat o ancheta de proporții. La Sibiu au ajuns și experți din București, dar pana acum atacatorii nu au fost nici macar identificați.

- Cinci persoane, printre care doi copii, au fost ucise și alte cateva ranite dupa ce o mașina a intrat pe terasa unui pub din Australia regionala. Cauza incidentului nu este cunoscuta. Un SUV s-a urcat pe trotuar și a lovit clienții aflati pe terasa unui pub din Daylesford, la aproximativ 110 km nord-vest…