- Patru persoane, doi adulti si doi minori, au decedat, duminica, intr-un accident produs in comuna Orbeni, fiind vorba de un autoturism lovit de un tren, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care, din nefericire, s-a declarat…

- O familie cu doi adulți și doi copii a murit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de trenul Suceava-București. Traficul feroviar a fost oprit pentru ancheta. Pompierii din Bacau au fost chemați la trecerea pe calea ferata din comuna Orbeni, Bacau. „In urma unui apel care anunța faptul…

- Un tragic accident de munca s-a petrecut azi, la Glodișoarele, comuna Secuieni, județul Bacau! Doi muncitori de la o firma de drumuri și poduri au murit striviți de o piesa din beton pe care au fost puși sa o suțina cu mainile goale. Potrivit primelor informații, cei doi muncitori, de 49 și 52 de ani,…

- O tragedie pe calea ferata s-a petrecut la Piatra Neamt, miercuri, 26 aprilie 2023. O femeie a decedat dupa ce a fost lovita de tren, cadrele medicale chemate in ajutor neputand sa mai faca nimic pentru a o salva.